『保存袋付 ブルガリ トートバッグ ロゴマニア 総柄 A4可能 キャンバス レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 18分に出品され03月18日 22時 18分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます^^



【アイテム】

BVLGARI ブルガリ トートバッグ ロゴマニア A4可能 デニム レザー ブラック ハンドバッグ レザー 総柄 ロゴ刻印 ダークネイビー 保存袋有り



【サイズ】

タテ35cm

ヨコ34cm

マチ3cm

ハンドル高さ23cm 長さ51cm



平置き実寸。

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください

【着画はお断りしております。】



【仕様】

メイン収納

内ポケット×1



【カラー】

ブラック 黒



【素材】

レザー 革 キャンバス



【状態】

使用感ありますがまだまだお使いいただけます。

自宅保存の為神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



【配送】

折りたたんで簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

その他ネット購入の不用品

など



★商品は中古品になります。

未使用品、使用品でも自宅保管ですので、

神経質な方はご遠慮下さいませ。



フリマなので細かい傷汚れ臭い等を気にする方、完品をお求めの方はご購入を御遠慮下さい



できる限り検品はしていますが見落としている傷、汚れもある可能性もあるのでそれを踏まえてのご購入をお願いします。



※色、素材感に注意して撮影しておりますが、ご覧になられているスマホにより色味、質感が異なって見える可能性がございます。

画像にて自己判断でお願いします。

24093010274520473 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブルガリ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 保存袋付

ブルガリ

トートバッグ

ロゴマニア

総柄

A4可能

キャンバス

レザー