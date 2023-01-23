『新品 キャットケージ ペットケージ ピンク 猫ケージ 3段 大型 多機能【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 33分に出品され03月24日 19時 33分に終了予定です。即決価格は10,592円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品仕様》



サイズ：写真欄の最後をご確認下さい。

※多少の誤差はございますのでご了承下さい。



カラー:ピンク

※他のカラーも取り扱っておりますので出品ページをご覧下さい。



材質

線材:鉄製（粉体塗装）

扉ロック、トレイ、ジョイント部材:ポリプロピレン



耐荷重

棚板:約8kgまで



《配送、送料について》



佐川急便にて出荷させていただきます。



北海道の方は＋500円で出荷可能です。

沖縄県、離島の方へのお届けは行なっておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットケージ 商品の状態: 新品、未使用