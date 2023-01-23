『maison specialメゾンスペシャルDrawing Print Top【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 31分に出品され04月18日 18時 31分に終了予定です。即決価格は7,363円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 １枚でももちろん、インナーとしてレイヤードした際にちらりと袖口から見える柄もポイントです。

薄手でもたつかないためジレやビスチェとレイヤードしたり、タックインしたスタイリングもおすすめです。

長めの袖とボディラインを拾いすぎない細身のシルエットがスッキリとした印象を与えてくれスタイルアップ効果も期待できます。



●サイズ：タグ表記 フリーサイズ

肩幅 35cm

身幅 41cm

袖丈 69cm

着丈 57cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

ポリエステル100%



●状態：

目立ったダメージはありませんが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



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まとめ買い大歓迎です。まとめ買い申請か、コメント欄からお願いします。



圧縮してお送りさせていただく場合がありますので、気になる方は事前にコメント下さい。



発送はゆうゆう⇄メルカリ便、変更することがあります。



カラー···グレー



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



◇634 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ maison

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