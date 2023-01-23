『ワンショルダーバッグ ユナイテッドアローズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 23時 19分に出品され05月15日 23時 19分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※10月11日の発送です※



ユナイテッドアローズ

ビューティアンドユース



UNITED ARROWS

BEAUTY&YUOTH



ワンショルダーバッグ

スエード

カラー ブラウン

定価¥17,600

新品未使用品



9月に自分用にと購入しましたが、必要品が入らなかった為出品します。



自分用に購入する際もラッピングしてもらう為、値札は付いておりません。



現物写真必要であれば袋から出して撮影しますのでコメントお願い致します。



未使用品ですが、購入後は自宅保管のため、気になる方や神経質な方はご遠慮ください。



何か質問等ありましたら、お気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ワンショルダーバッグ ユナイテッドアローズ