『ステラマッカートニー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 49分に出品され03月22日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ



ステラマッカートニーファラベラ タイニートート

Stella McCartney



サイズ：約19.5*17.5*5.5cm

持ち手: 約14cm

ショルダー長さ:約105cm

チェーンの取り外しは出来ません。



マグネット開閉、内側オープンポケット×1

材質：FAUX LEATHER （合成皮革）



付属品：カード類、保存袋



並行輸入品(海外正規品)になります。

(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)



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沖縄県、北海道などの離島地域への発送は送料1500円を追加させていただきます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ステラマッカートニー