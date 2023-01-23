『花冷え。2024 World Tour 5月～7月公演ポスター直筆サイン入り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 10時 09分に出品され04月14日 10時 09分に終了予定です。即決価格は20,145円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 花冷え。2024 World Tour 5月～7月公演ポスター直筆サイン入り



2024 World Tour 5月～7月公演ポスター直筆サイン入りです。

厚紙ポスターです。

丸めて梱包してあったため、若干癖がついていますが、強く折り曲げはしていません。

端、角に若干の傷、めくれ、欠け、汚れ、軽い折れがあるかもしれません。

発送時も丸めて発送します。



他にも気づいていない傷、汚れがあるかもしれません。

完全な美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。



当方タバコ、ペットにはまったく無縁です。



当方、休みが不定期な仕事をしております。

連絡発送が遅くなる場合があります。



ジャンル...国内アーティスト 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: やや傷や汚れあり