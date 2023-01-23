『富士通 第8世代i7 16GB SSD+HDD Office付きBL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 22時 17分に出品され03月13日 22時 17分に終了予定です。即決価格は22,338円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仕 様



富士通 FUJITSU LIFEBOOK AH58/D1

型式：FMVA58C2LN

OS：Microsoft Windows11 Home

Office：Microsoft Office2021 Pro Plus

CPU：第8世代 Core i7-8550U CPU @1.80GHz (T・B時最大4.0GHz)

液晶:15.6 型狭額縁LED広視野角液晶FHD 1920*1080

メモリ：DDR4 16GB 新品

ストレージ：高速PCIe M.2 SSD256GB 新品

ハードディスク: HDD1000GB 内蔵 新品

光学ドライブ： BDドライブ

インターフェース : USB3.0×2 Type-C×1(左側面) USB2.0×1(右側面）、SDカードスロット、HDMI端子、有線LAN、無線LAN 、Webカメラ、Bluetooth、テンキー

幅x高さx奥行 : 378x26.4x256 mm



メーカーページ

https://www.fmworld.net/fmv/etc/1812/a58c2xn.html



付属品

純正ACアダプター



ソフト

筆まめ、Office2021、BD再生ソフト



説 明

✨第8世代 高速 i7 CPU搭載ノートPC

✨Windows11 正規対応クリーンインストール

✨SSDとHDD両方あるのでスピードも容量も

✨スピーカーはオンキョーモデルが採用されており、高音質です

✨キーボード、タッチパッド綺麗、新品同様

✨バッテリー稼働可能、長持ちできます。



⭕️品質管理、正規大手メーカーPCパーツ使用、実もの写真⭕️



注意：液晶小さいムラあり、写真アップ済み



⭕️オプション⭕️

✅メモリー32GBまで増設可能、プラス5000円

シリーズ名...LIFEBOOK

モデル名...AH

OS...Windows11 Home

CPU...Intel Core i7

メモリ...16GB

グラフィックボード種類...非搭載

ストレージ種別...SSD

ストレージ容量...161GB〜256GB

その他特徴...Officeあり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ