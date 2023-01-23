『ebure ブラウス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 17時 17分に出品され03月08日 17時 17分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ebureで購入したのマナードストライプシリーズのブラウスです。

着用する機会がありませんでしたので出品いたします。ウールが入っており冬の時期にぴったりです。

まったくの新品未使用のものですがこちらは購入時にタグを切られているためありません。

色はネイビー

サイズ38になります。(この商品はワンサイズ展開です)

素材 毛79% ナイロン21%



ブラウスは後ろがリボンのように結べるようになっています。



商品説明

シアー感が目を惹くウール混ストライプ柄ギャザーブラウス シアー感のあるエアリーなウール混素材で軽やかに仕上げたストライプ柄ギャザーブラウス。

ふんわりと膨らむボリューミーな袖と後ろネックのリボンがポイントに。

デイリーからパーティまで幅広いシーンで大活躍してくれそう。



購入価格

ブラウス 42900 円

何かご質問があれば遠慮なくどうぞ。

ロンハーマン

エブール

ebure

adore

アドーア

drawer



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袖丈···長袖

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル

柄・デザイン···ストライプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エブール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ebure

ブラウス