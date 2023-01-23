『☆美品【Canon】EOS M + EF-M 18-55mm IS STM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 40分に出品され03月26日 10時 40分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の閲覧ありがとうございます。

以下よくお読み頂きご納得の上ご購入をお願い致します。



#47024703



【品番】



・ EOS M

・ EF-M 18-55mm F3.5-5.6 IS STM



【付属品】



・レンズキャップ（前）

・ストラップ



⭐️付属品の記載があっても写真に写っていないものは発送しませんのでご注意ください。



⭐️写真と付属品の記載に相違がある場合は写真が正しいものとなります。



⭐️別途付属品を発送することはありません。



【外観】

【ボディ】



・目立ったキズはなくきれいな状態です。



【レンズ】



・目立ったキズはなくきれいな状態です。



【光学】

【センサー】



※綺麗な状態です。



【レンズ】



・僅かなホコリの混入があります。



【動作】



・カメラ及びレンズともに動作異常ありません。





⚠️注意事項⚠️



⭐️トラブルを避けるため、ご質問は必ずご購入頂く前にお願い致します。返品、返金は行なっておりません。



⭐️値段交渉はコメントからお願いします。コメントなしの値下げ交渉は購入しない方が多い為対応しておりません。またコメントでも対応ができない場合は、返事しないこともございます。



・お振込の場合は商品ご購入後24時間以内にお願い致します。遅れる場合は、事前に連絡をお願い致します。連絡なき場合は取り消しさせて頂くことがございます。



⭐️受け取り連絡は、商品到着後48時間以内にお願い致します。遅れる場合は事前に連絡をお願い致します。



・商品は他の出品商品とのセット売りもご相談ください。可能な限り対応させて頂きます。



⭐️発送時の送料はこちらで負担しますので、万が一ご返品を希望される場合は送料のご負担をお願い致します。

ご了承頂けない場合は購入をお控えください。



上記内容ご了承頂けましたら、ご購入のほどよろしくお願い致します。





------その他--------



・同じ商品を他店舗でも同時に販売しており、急遽取り消しさせて頂くことがございます。



予めご了承ください。



#カメラ

#Canon

#キャノン

#キヤノン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン