『JULIUS Wジップライダースジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 28分に出品され03月27日 21時 28分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JULIUS W Riders Jacket



[素材]

LAMB NUBACK



［サイズ詳細］

size 1 肩幅41.0㎝ 身幅53.5㎝ 着丈61.5㎝/66.5㎝(後/前) 袖丈62.0㎝



※全て平置きにて計測。多少の誤差はご容赦ください。



[アイテム説明]



■ドロップショルダーを採用したWライダースジャケット



■レザーはJULIUS独自の加工を加え、歪なムラ感を表現している



■シルエットはややルーズシルエット。フロントジップを2本配備し、身幅調節が可能



■両脇下にはスリットの要素とデザイン要素を兼ねたジップを配備



購入したサイトから引用してます

定価は15万です



1度だけ着用しました、特に汚れ等ありません

中古品であることをご了承の上ご購入検討ください



お値段相談はお気軽にご相談ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ユリウス カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JULIUS

Wジップライダースジャケット