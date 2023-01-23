『モンクレール ガムルージュのダウンコート アルパカ シルク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 00時 33分に出品され03月17日 00時 33分に終了予定です。即決価格は29,920円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド： モンクレール ガムルージュ

サイズ： ３（身幅約50cm 着丈約90cm）

カラー： グレー

素 材： アルパカ84% 絹16%

状 態： とても良い状態



モンクレールの最高級ライン、ガムルージュのダウンコートです。

ガムルージュの特徴である金属製のロゴプレートが左袖に付いています。

毛足の長いアルパカと絹で高級感のあるお素材です。

裏地のデザインも素敵です。

サイズ３でLサイズですが、ウエストを絞れるのでMサイズの方でも綺麗に着て頂けます。

とても良い状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール

ガムルージュのダウンコート アルパカ シルク