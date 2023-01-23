『AirPods Pro 第ニ世代 右耳 R片耳 Apple正規品 エアーポッズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 48分に出品され04月03日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Apple AirPods Pro 第2世代 正規品



右耳のみ【A2698】



AirPodsPro第2世代(型番 MQD83J/A)

(Lightning) 付きタイプ

AirPods Pro 第ニ世代左耳(A2699)と対応可能です。



対応モデル番号 A2698



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⚠️以下注意事項⚠️必ず読んで下さい‼︎



お間違えないようお願いします❗️



AirPods pro第1世代、AirPods Pro第2世代モデル番号A3048イヤホンの場合はペアリングができません、ご注意下さい！



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●メーカー:Apple (アップル)



●製品名:AirPodsPro 第2世代

2022年モデル



●商品の状態:【中古品】

動作確認済み、不具合などは一切なく、充電持ちも良く、正常に使えます。



注意!

箱、ライトニングケーブル、充電ケース、左耳等はつきませんのでご注意下さい。



どうぞ宜しくお願い致します！



管理番号ZGMV48

種別···AirPods Pro



世代···第2世代



ケース···MagSafe充電ケース(Lightning)付き



その他特徴···右耳のみ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル