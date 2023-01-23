『ランバンオンブルー ポリエステルトート型リュック LANVIN en BLUE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 18時 08分に出品され03月30日 18時 08分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ランバンオンブルーのポリエステルトート型リュックです。

新品未使用です。

購入してから暗所で保管しておりました。



商品状態:新品未使用

定価: ￥19,800（税込）

カラー：ブラック

サイズ：縦37 横27.5 マチ14持ち手55ショルダー42.5〜85cm



トートにもリュックにもなる万能＆中の仕様も機能的で大人気のバッグが再登場！２WAY トートバッグ



◇デザイン

シンプルなデザインでありながら、"トート持ち"も"リュック"でも持てる優れもの。

入り口上部に付いた持ち手部分でトート持ちが。

背面にはショルダーストラップが付いておりリュックとしてお使頂けます。

そのショルダーストラップは使用しない場合はポケットに収められる仕様に。

内側ポケットも多く、ファスナー付きやペットボトルホルダーまで付いている。

側面に付いたファスナーは内側にアクセスできるようになっています。

すっきり持てて背負えるバッグはいろんなシーンで活躍間違いなしです！



◇マテリアル

本体はポリエステル。少しシワ感のある加工になっているので柔らかい印象に。

パーツ部分は合皮なので気兼ねなくお使いいただけます。



◇コーディネート

13インチPCも入る仕様なのでビジネスシーンにも活躍しそうです。

(PCやタブレットをしまう際は、それぞれ専用のケースに入れて収納をお勧めいたします)



梱包はなるべく小さく畳んでの発送になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ランバンオンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ランバンオンブルー ポリエステルトート型リュック LANVIN

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