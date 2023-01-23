『ケイトスペード ステイシー ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラック 黒 レザー【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 06時 08分に出品され04月03日 06時 08分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★即購入歓迎★

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☆商品特徴☆

ブラックのカラーに輝くロゴ金具が高級感を感じさせてくれるデザインの2wayバッグです！フロント・バックにはフリーポケットがあり収納力のある使い勝手の良いアイテムとなっています♪



【ブランド】

ケイトスペード ニューヨーク Kate spade NEW YORK



【商品名】

ステイシー スモール サッチェル



【サイズ】

横幅：22.5cm

高さ：18cm

マチ：11cm

持ち手：27cm

ショルダー長さ：106〜121cm



【仕様】

内側

オープンポケット×1

ジッパーポケット×1

外側

オープンポケット×2



【カラー】

ブラック

シルバー



【素材】

サフィアーノ レザー



【付属品】

ショルダーストラップ



【ランク】

A



【商品状態】

使用感の少ない綺麗な商品です。



【購入先】

正規ブランド品買取販売店からお譲りいただいた商品です。鑑定済みの正規品ですのでご安心ください。



在庫1点限りの希少な商品です！

早いもの勝ちとなりますので、気になったらいいねやコメントをお願いします^ ^



★ランク説明

N/新品未使用

S/未使用・未使用に近い

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品



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管理番号

A0343 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ケイトスペード

ステイシー

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

ブラック

黒

レザー