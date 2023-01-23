『ゲンテン がま口 レザー ショルダーバッグ レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 19時 53分に出品され04月26日 19時 53分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

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○ブランド

genten レザー ショルダーバッグ



○サイズ

横幅 26cm

高さ 20cm



※多少の誤差はご了承下さい。





○状態

表地 がま口の周りにやや傷があります。

裏地 使用感が少なく綺麗です。



○カラー

レッド 赤



○素材

レザー



○仕様

表地 フリーポケット

裏地 フリーポケット ２つ





○概要

やや使用感がございますが、使用上問題ありません。



ぜひこの機会にいかがでしょうか？



※こちらのバッグは大手リサイクルショップ又はネットショップ（鑑定済み）にて購入後、通気性の良い場所で大切に保管させていただいております。



※あくまで中古品であることをご了承くださいませ。





気になる点ございましたらお気軽にコメントくださいませ。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲンテン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ゲンテン

がま口

レザー

ショルダーバッグ

レッド