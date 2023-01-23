『【新品未使用】Ideapad 3 15AITL6 i5-1135G7【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 05時 01分に出品され04月20日 05時 01分に終了予定です。即決価格は30,089円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|レノボ
Win11高性能8世代Corei5/SSD+HDD/メ8G/FHD/キーライト
¥ 12600
パナソニック CF-RZ6 SIMフリー タッチパネル 10.1型 タブレット
¥ 10750
T101 Toshibaノートパソコンcore i7 SSD Windows11
¥ 11635
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¥ 19550
Lenovo ノートパソコン IdeaPad S340-15API
¥ 10556
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¥ 7644
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¥ 22230
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¥ 13800
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¥ 31350
高性能Core i3 最新Windows11 NECノートパソコン Q36
¥ 9815
NEC㊻/Windows11/corei7/SSD/office/ノートパソコン
¥ 10750
ノートパソコン Windows11 オフィス付き 爆速SSD搭載 初期設定済み
¥ 10300
【超軽量1.53kg】HUAWEI Matebook D15 Corei3
¥ 14000
Lenovo 320-15IKB 第7世代 i7 SSD256GB 2018年製
¥ 11000
美品Hp Probook 450 G3 16+1TBSSD
¥ 12350
第8世代 東芝 ノートパソコン メモリ8GBで動作快適 高速SSDも搭載
¥ 12025
【i5 第8世代】大画面ノートパソコン 15.6型 フルHD Windows11
¥ 13000
落札価格30089円
276 入札履歴
終了
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