『【新品未使用】Ideapad 3 15AITL6 i5-1135G7【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 05時 01分に出品され04月20日 05時 01分に終了予定です。即決価格は30,089円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】Ideapad 3 15AITL6 i5-1135G7 16GB 256SSD



Lenovo Ideapad 3 15AITL6 i5-1135G7 16GB 256SSD



仕事で必要になり購入したのですが、Macで対応が出来たため、一度も使わず保管しておりました。

撮影のために箱から出しましたが、一切使用しておらずです。



とてもお得な商品かと思います。

プレゼント用としてもおすすめです。



Intel i5-1135G7 2.40GHz

RAM 16GB DDR4

256GB SSD

Intel iRISxe graphics



ストレージ種別···SSD



ストレージ容量···161GB〜256GB



メモリ···16GB



CPU···Intel Core i5 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レノボ