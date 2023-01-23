『MUSE ドゥーズィエムクラス ニットワンピース ハイネック スリット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 09時 07分に出品され03月16日 09時 07分に終了予定です。即決価格は11,232円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MUSE ドゥーズィエムクラス ニットワンピース ハイネック スリット



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●素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください

●出品しているお品物は中古品で、通常使用に伴う使用感があるお品物とご理解宜しくお願い致します

●使用感は主観になり素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です

●専用出品はしておりません

●ご購入後4〜7日発送予定

●発送は通知をもってお知らせしており、ご購入頂いた後、こちらから特にメッセージはお送りしておりません

●梱包は簡易梱包、リサイクルです

●発送方法は主に保証のない発送方法ですので破損、未着などの事故がある可能性があります

●梱包は圧縮して発送しますので折ジワが出る可能性があります

●他サイトにも出品しておりますので、ご了承ください



※以前、お荷物に髪の毛が入ってたと、ご指摘されたことがあります、梱包の際は注意しておりますが混入は防げない場合もございます



柄...無地



シルエット...タイト



季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミューズドゥドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ MUSE

ドゥーズィエムクラス

ニットワンピース



ハイネック スリット