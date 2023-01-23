『Burberry ワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 06時 38分に出品され03月26日 06時 38分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 72000円

着用回数は1回

クリーニング済み







ベルトループらしきものがありますが(写真5枚目)ベルトは付属してません。

表面のポケット2つは飾りポケットです！

焦茶のベースにブラウンのチェックといった配色です。



サイズ…38

カラー···ブラウン

柄···チェック

シルエット···タイト

季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Burberry

ワンピース