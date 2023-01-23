『Recombination yoke N2B ボンバージャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 10時 51分に出品され03月30日 10時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Recombination yoke 2024AW bomber jacket



新品未使用

サイズ: 7枚目の写真をご覧ください



中国の若手デザイナーチームによって設立された ビジュアルブランド



Recombination yokeは、洋服の構造を革新的に再編成することで、衣服と体の新しい着心地を探求するブランドである。

光の反射により色が変わり、他にはない最高の出来を実現する



ロックの美学の設計要素の特徴を注入して、全体の衣服の質感/手触りは、彼の生産量は非常にまれであるトップハンドメイドのリベットの存在は唯一無二。

普通のn2bジャケットにはないワイルドさ。 スプリットレザー、オールドダークグレインレザー、オールドスタッズ、あらゆる種類の高級ステッチとカッティング、カッティング間のあらゆる種類のマッチングコンビネーションは、視覚的に非常に美しく味わい深い出来に。

ジャケット全体に施された黒いステッチが貴方の目を奪う。



#視覚系

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share spirit 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

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ボンバージャケット