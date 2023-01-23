『patagonia スリングショット ベスト パタゴニア 廃盤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 21時 58分に出品され03月21日 21時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 patagonia ダウンベスト スリングショット

#モンブランのpatagonia

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パタゴニアのダウンベスト スリングショット



■サイズ:S

おおよそのサイズとして、

肩幅39cm

身幅52cm

着丈62cm



■カラー:ブルー



■コンディション:使用感少ないです。

目立つダメージはありません。古着にご理解ある方にお願いします。



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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

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