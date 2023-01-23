『日立 人気モデル ビートウォッシュ 洗濯機 8㌔【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 43分に出品され03月26日 16時 43分に終了予定です。即決価格は14,440円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・予洗いの手間を減らす洗浄力「ナイアガラビート洗浄」

・黄ばみの除去に「［つけおき］ナイアガラビート洗浄」

・槽を除菌・黒カビを抑える「自動おそうじ」



メーカー：日立／HITACHI

製造：2018年製

洗濯・脱水容量 [kg]：8kg

外形寸法：（幅）60,8cm（高さ）100.0cm（奥行）61cm

重量：40kg



配送無料地域

茨城県全域、東京都２３区内、千葉県北部、栃木県北部以外、

埼玉県西部以外、福島県南部



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（価格変動あり）



買い替えで不要になったり壊れてしまった、洗濯機や冷蔵庫等の同時引き取りも可能です(有料)

金額は年式や大きさ等により変わりますので、お気軽にお問い合わせ下さい！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ