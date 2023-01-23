『【希少極美品】THE NORTH FACE パープルレーベル × ロンハーマン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 05時 11分に出品され03月04日 05時 11分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: THE NORTH FACE ND 2571Ｎ

- サイズ: Ｌ

- 素材: ダウン

- 定価 37000円+税



ノースフェイス パープルレーベル × ロンハーマン RHCがコラボしたDOWN CARDIGAN

試着程度で極美品です。人気のインナーダウンとして保温性バツグンです。



【快適な着心地】

ダウン素材を使用しているため、保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。ボタン付きのVネックデザインは、着脱が簡単で、さまざまなスタイルに合わせやすいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少極美品】THE

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