『90s POLO RALPH LAUREN シャツ ポニー無し完全無地【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 38分に出品され04月19日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品説明



POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン

シャツ

"NEW WESTERTON"

90s 90年代製

Made in Hong Kong 香港製





ドレス向けの高級生地を使った、

球数が少ないNEW WESTERTON。



２本の糸を撚り合わせた糸で織られた、

”TWO PLAY COTTON”生地を採用。



生地感良いです…！



襟、裾、袖、バックのサイドプリーツ

といったディティールは、どれも

よく見るラルフのシャツとはベツモノです。



しかもポニー無しの完全無地。



襟はセミワイド仕様です。



90年代らしい身幅たっぷり

ボックスシルエットで、

着用時のシルエットも抜群です。



ごくシンプルな白シャツながら、

他とは一味違った佇まいに。



まさにグッドレギュラーな一枚です。







●サイズ

L

着丈 81

身幅 64

肩幅 49

袖丈 67

裄丈 91.5



＊参考までに身長166cm普通体型メンズで、

オーバーサイズな着用感です。





●カラー

ホワイト





●素材

100%コットン





●状態

目立った傷や汚れなし。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

POLO

RALPH

LAUREN

シャツ ポニー無し完全無地