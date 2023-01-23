『エバゴス デニム かごバッグ ebagos【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 49分に出品され03月22日 03時 49分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エバゴス ebagos

レア デニム かごバッグ

(※新品ではございません)

何年か前に購入後あまり使用せずクローゼットで保管していました

個人的見解ですがあまり使用感のない綺麗な状態だと思います

画像のものが全てです

※ショップではない為、少しの事でも気にされる方、ジャッジの厳しい方はショップでご購入下さい

※トラブル回避の為、素人保管の中古品にご理解頂けます方のみご購入願います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エバゴス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エバゴス デニム かごバッグ ebagos