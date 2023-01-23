『ジャンク maxzen JU55SK03 液晶テレビ 55【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 07分に出品され03月05日 19時 07分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|商品のサイズ:
|52～60インチ
三菱 REAL 55インチBluRay対応レコーダー&HDD内蔵
¥ 9360
SONY 49V型 4K 液晶テレビ BRAVIA KJ-49X9500G
¥ 22950
【10月まで】TCL チューナーレステレビ 50V型4K Google
¥ 19000
パナソニック 49V型 4K液晶テレビ ビエラ TH-49DX600
¥ 12870
【2012年製】TOSHIBA液晶テレビ REGZA 22B3リモコン付
¥ 7160
さかさん様用【TV 50インチ】東芝 REGZA 50m510x
¥ 17550
SHARP AQUOS 2T-C32DE 液晶テレビ 2022年製 M1767
¥ 9685
SHARP 液晶テレビ LC-32H7
¥ 7722
パナソニック プライベート ビエラ 2021年製 UN-15CN10-K
¥ 13260
レトロ品！Panasonic ブラウン管テレビ
¥ 108000
【ジャンク】 FUNAI 有機ELテレビ 55型 リモコン FE-55U6020
¥ 7800
【新品未使用】Xiaomi シャオミ チューナーレステレビ TV 32インチ
¥ 9360
【新品未開封】71,000円→45,000円REGZA 50インチ 4Kテレビ
¥ 24656
Panasonic ビエラ 地上 液晶テレビ TH-19E300 2017年製
¥ 10140
中古品LG液晶テレビ ブラック 49NANO86JNA [49V型]
¥ 29784
Panasonic UN-19F8D
¥ 12350
LG 4k モニター 27UP650-W
¥ 11756
XIAOMI TV 32 インチ 新品未使用品
¥ 8970
落札価格7800円
11 入札履歴
終了
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