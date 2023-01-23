『ジャンク maxzen JU55SK03 液晶テレビ 55【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 07分に出品され03月05日 19時 07分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャンク

2年ほど使用し、液晶を割ってしまい

そのまま箱に入れ放置していたものです。

画像の本体のみで、ケーブルやリモコン等もありませんので、電源がつくかもわかりません。

外箱もボロボロです。



ご了承いただける方のみお願いします。



【ブランドとモデル】

このテレビはmaxzenのJU55SK03モデルです。信頼性のあるブランドで、品質が保証されています。



【技術仕様】

144Wの消費電力で、100V 50/60Hzの電源に対応しています。大画面での視聴に最適な液晶テレビです。



【製造情報】

2019年12月に製造されたこのテレビは、中国製です。耐久性と性能が期待できます。



- ブランド: maxzen

- モデル番号: JU55SK03

- 消費電力: 144W

- 電源: 100V 50/60Hz

- 製造日: 2019年12月

- 製造国: 中国



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: 52～60インチ