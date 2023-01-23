『オールドコーチ ショルダーバッグ レザー シェリダンコレクション アメリカ製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 07分に出品され04月08日 09時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《アイテム》

OLD COACH オールドコーチ

ショルダーバッグ 本革 オールレザー シェリダンコレクション ターンロック ゴールド金具 アメリカ製 USA ヴィンテージ ビンテージ

肘掛け可能



即購入OK 匿名配送







《商品状態》

茶色レザーに多少のスレがある箇所がございますが、全体的に目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態で、まだまだ長くご愛用頂けます◎

クリーニング・リペアを施してありますので、商品の到着後、すぐに気持ちよくお使い頂けます。



状態【AA】

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)







《サイズ》（cm）

タテ：20〜23

ヨコ：29

マチ：9.5

ショルダー紐の立ち上がり（調整可能）：56.5（最短）



素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。







《仕様》

開閉：ターンロック

内側：ファスナーポケット×1

外側：







《購入元》

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場







《配送》

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。







《色柄》

黒/ライトブラウン







《素材》

レザー







《付属品》

なし







自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。



また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。



あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。





※ らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便の変更がある場合がございます。



A0925 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ オールドコーチ ショルダーバッグ レザー シェリダンコレクション アメリカ製