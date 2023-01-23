『セリーヌ ジャカード ロングストラップ バッグ 現行品 タン/ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 40分に出品され03月05日 10時 40分に終了予定です。即決価格は22,550円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
THE ROW ザロウ Bourse bag
¥ 30090
Samantha Thavasa くまのプーさんレザートートバッグ
¥ 15000
COACH コーチ スマホショルダー
¥ 8580
PRADA プラダ ショルダーバッグ
¥ 9750
ボッテガヴェネタ ホーボー イントレチャート ショルダーバッグ ブラウン
¥ 44114
バーバリートートバッグ ノヴァチェック SG1891B
¥ 9815
agnes b. アニエスベー ハンドバッグ 2way ショルダーバッグ
¥ 9516
トリバーチ バッグ 未使用
¥ 10686
プラダ クレオ レザーショルダーバッグ ブラック
¥ 115050
オールドルイヴィトン バケットGM トートバッグ バケツ 北米
¥ 11050
《希少 美品》 ロエベ アナグラム レザー 巾着ポーチ ゴールド 箱付き
¥ 9620
極美品 ジャンニキャリーニ 2way 大容量 ショルダーバック シボ革 レザー
¥ 7550
専用 ルイヴィトン ボストンバッグ キーポル50 モノグラム
¥ 14500
完売品 新しい学校のリーダーズ カレッジバッグ 2way
¥ 9750
LOUIS VUITTON ヴィトン ダミエ ハムプステッドMM トートバッグ
¥ 24990
JIMMYCHOOジミーチュウ ERICA クラッチバッグ チェーンバッグ
¥ 20298
MCM キャンバス デカロゴ トートバッグ ワンショルダー 大容量 A4可 黒
¥ 8424
J&M Davidson ブラウン レザー ハンドバッグ
¥ 27030
落札価格22550円
111 入札履歴
終了
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