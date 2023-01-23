『ZOJIRUSHI スチーム式加湿器 EE-DD35【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 51分に出品され03月30日 10時 51分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^_^



◇メーカー/ブランド◇

ZOJIRUSHI



◇商品/型番◇

EE-DD35

◇商品説明/状態◇

通常使用のため多少の使用感はありますが

大きく目立つ傷はなく比較的綺麗な状態です^_^

動作確認、簡易清掃済みです。



◇付属品◇

（写真の物が全てです）



◇発送について◇

梱包材で包装し配送させて頂きます。



◇その他◇

※コチラは中古品になります。

写真にて状態の確認をお願いします。



※専門的な知識に関しては、お答えでき兼ねる場合がありますのでご了承をお願いします。



※付属品は、写真・説明文にあるものが全てです。



※商品すり替え防止の為、返品は受付ません。



2112090391505137 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ