『JERZEES リアルツリー カモ クルーネックスウェット 総柄 迷彩 22【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 20時 53分に出品され03月20日 20時 53分に終了予定です。即決価格は8,876円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JERZEES リアルツリー カモ クルーネックスウェット 総柄 迷彩 22



[ブランド］

JERZEES



[表記サイズ］

L



[詳細サイズ］

肩幅 57cm

身幅 56cm

着丈 67cm

袖丈 57cm



[色］

リアルツリーカモ



[状態］

クリーニング済み

目立ったダメージ無し



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【注意事項】

※古着にご理解の無い方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。

※送料を抑えるため、圧縮袋に入れて簡易的な梱包での発送になります。予めご了承ください。



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カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JERZEES

リアルツリー

カモ

クルーネックスウェット

総柄

迷彩

22