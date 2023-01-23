『限定 ゼブラ柄 フレドリックパッカーズ daypack TIPI【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 13時 11分に出品され03月16日 13時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のフレドリックパッカーズのバックパックです。



ゼブラ柄テープ使用の特別バージョン。



サイドポケットやインナーポケットも充実してますので、かなり使い勝手が良いリュックだと思います。



発送は一つ折りにして梱包いたします。



同商品を複数出品しておりますので、厳密には画像そのものではありません。

出荷前に念のため一度開封し、検品して発送するように致します。



NC/NRでお願いします。

以下、商品詳細です。



商品名：210D DAY PACK TIPI



カラー：ブラック



サイズ：約 幅35.5 高さ42 マチ16



重量：約420g



容量(メインボックス)：約23L



素材：210d オックスフォード ナイロン



定価：¥13,000



育児用に機能と軽さが両立されたデイパック。

広い開口部で視認性を確保し、荷物の出し入れがスムーズ。

大小様々なポケットにより、効率よく荷物を収納可能。

軽量かつ容量もしっかりあるため、マザーズバッグとしては

もちろん、普段使いとしてもオススメ。

パパママ兼用可能なもポイント。



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン



カラー···ブラック



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フレドリックパッカーズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 限定

ゼブラ柄

フレドリックパッカーズ

daypack

TIPI