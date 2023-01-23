『Tory Burchトリー バーチ kira 小さなハンドバッグ ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 38分に出品され03月23日 01時 38分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用です。



サイズ 約 24*16*10cm



付属品 紙袋、保存袋



【注意事項】

☆アウトレット品は稀に若干のキズ、汚れ、シワ、押し跡、後始末の粗さ等が見受けられる場合がございます。出品に際して慎重に検品していますが、素人検品のため、少しの見落としはご容赦ください。



☆アウトレット品とは試供品やサンプル品、生産過剰になった商品

シーズンオフ商品、使用に問題ない程度の色ムラ、アウトレット専用生産などのブティック品と比べると質感が劣る場合がございますが。

アウトレット商品の特性をご理解の方のみご購入下さいませ。☆

完璧な商品をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。

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