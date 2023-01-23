『【極美品】中田商店 Morgan Producions トラッカージャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 08分に出品され04月05日 18時 08分に終了予定です。即決価格は13,050円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐️48時間以内発送、匿名発送⭐️

⬛️ブランド

MORGAN PRODUCTIONS

モーガンプロダクション



中田商店



A-2



⬛️カラー

グレー

希少色



⬛️サイズ

38表記

平置き採寸

着丈71

肩幅47

身幅52

袖丈61



素人採寸です、多少の誤差はご了承下さいませ。

着用画像、出品者でどれくらいのサイズ感等はお答え出来ません。上記のサイズ参考に頂けましたら幸いです。





⬛️状態

使用感なく極めて美品です✨

画像ご確認下さいませ。

新品レベルを求める方、古着にご理解の無い方、神経質な方はご遠慮下さいませ。



#AIメンズアパレル





※購入後の値段変更は出来かねます。

※コメントで値引き交渉中、金額変更した後であっても先に購入したお客様が優先となります。予めご了承くださいませ。



カラー···グレー

A2 モーガンプロダクションズ メンフィスベル 中田商店 レザー フライトジャケット TYPE A-2 U.S.ARMY AIR FORCE ライダース レザージャケット 襟付き フルジップ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】中田商店

Morgan

Producions

トラッカージャケット