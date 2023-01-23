『美品 夏着物 上質上品着物 広衿 正絹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 03時 49分に出品され04月08日 03時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 10399
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¥ 10500
未着用 袋帯 菱 華紋 桐の花 菊 着物 075w d
¥ 10530
落札価格10920円
565 入札履歴
終了
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