『美品 夏着物 上質上品着物 広衿 正絹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 03時 49分に出品され04月08日 03時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A112

ご覧いただいてありがとうございます。



#着物愛華着物



＊＊＊商品紹介＊＊＊





♩サイズ



【平置き採寸表】(cm)



(肩から)身丈 約160



裄丈 約 56



袖丈 約50



前幅 約22



後ろ幅 約 29



＊＊素人の採寸の為、若干の誤差はご了承ください



程度：A



新品、未使用品。

A:極美品の中古品 状態が非常に良い。

B:目立った傷や汚れはなく、着用に問題ないレベルです。

BC:多少しみや汚れがありますが、着用可能。

C：傷や汚れがある商品。細かい点を気にされない方。リメイク。

①お使いの機種によって、色合いなどがイメージと異なる場合がございます。

②検品はしておりますが、アンティークですので折り線や軽微な汚れなどはご理解の上ご購入お願い致します。



③発送まで、2〜3日頂けたらと思います(*ˊ˘ˋ*)



④メルカリのルール上 専用はいたしません。先に購入された方が購入者と致します。



⑤気になる点はご購入前に聞いていただけたらと思います。



素材:正絹



※着物の素材について

素材につきまして、リュース品のため、証紙や用率、品質表示などが付いていない物が多く、断定する事はできません。

外観・感触・重量等により、当社基準にて商品の素材を判断し、記載しております。

なお、商品の素材表示は表地に関する表示で胴、八掛などの裏地



まだまだ未熟で多少判断間違いございますが、ご了承ください！



※新しいものではなく古いものであり、さらに中古品であるということをご理解いただける方のみのご購入をどうぞよろしくお願いします。



紬 小紋 訪問着 付け下げ 着物 帯 博多帯 袋帯 名古屋帯 黒留袖 留袖 和服 和装 シャレ帯 洒落帯 結婚式 成人式 振袖 冠婚葬祭



沖縄及び離島、北海道への配送はしておりませんのでご了承ください。❣️申し訳ありません、買うなら送料着払いさせてください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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