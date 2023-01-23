『ink nothing souvenir jkt【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 06時 36分に出品され03月14日 06時 36分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 インク nothing souvenir jkt

定価88000

カーキ

Mサイズ

オーバーサイズです。



インクのリメイクスカジャンです。



見頃はUSテント生地、袖にはサテン生地を組み合わせて制作されたスカジャン。

見頃全体には龍の刺繍が施されており、何十年前にあったようなヴィンテージ感を感じていただけます。

また、裏面はチャイナガウンを同色で染めた生地を採用しており、シーンによりリバーシブルで合わせていただけます。

両面カーキですが刺繍の方はややブラウンがかったカーキ、テント生地の方は薄い色目になります。

inkなので全て一点物です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ink

nothing

souvenir

jkt