『リーバイス セットアップ 501 デニムジャケット Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 38分に出品され04月13日 01時 38分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デニムジャケット

- サイズ: L

- 色: インディゴ 濃紺

- ポケット: フロントポケット



着丈59

袖丈63

肩幅50

身幅59

袖ぐり27



501 デニムパンツ

w30 L32

フレア加工



数回着用しましたが汚れや傷はありません

2回ほど洗濯しております





デニムジャケット トラッカージャケット

アメカジ 古着 501 506 557XX LEVI’S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイス

セットアップ

501

デニムジャケット

Lサイズ