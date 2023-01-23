『美品 プラダ 二つ折り財布 ヴィッテロムーブ 黒 金 レザー L字ファスナー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 20時 27分に出品され03月09日 20時 27分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○正規品のみ取り扱っております

○クリーニング済み

○即購入OKです



◆★商品一覧はこちら #ラッキーbrandshop



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“希少”入手困難”

“純正品”正規品”真贋済”



【ブランド】

プラダ



【シリアル】

238



【カラー】

ノワール ブラック 黒



【素材】

レザー



【サイズ(㎝)】

“縦 ” 9“ 横 “ 12“ 幅 “ 4“

※平置き採寸。誤差はご了承下さい



【仕様:】

札入れ×1.小銭入れ×1.ポケット×5.カード入れ×4



【付属品】

本体のみ



【コンディション】

ランク：A



S：未使用、未使用に近い極美品

A：使用しているが美品

B：使用感はあるが使用するのに問題のない程度

C：やや傷汚れのあるお品

D：状態の悪いもの



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“箱.袋は撮影の為、使用しておりますので付属致しかねます。”



若干の細かなスレ、キズ、汚れ、内側スレがありますが、全体的に”美品”です。



ファスナー、ボタンの緩みがなく開閉良好です。



メッキは軽度ハゲありますが目立ちません。



神経質な方は購入の方はご遠慮下さい。



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◆簡易梱包の発送となります。

“保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。



◆商品確認しておりますが、

“汚れ等の見落とし”はご容赦下さい。

特に”状態に敏感な方”のご購入はお控え下さい。



◆商品のデザイン

“状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります。



◆購入後の対応はしかねます。

“しっかりとユーズドをご理解した上でご購入をお願いします。



◆購入先

“ブランドリユース店

“日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

“質屋/古物市場"

大吉オークション様(鑑定済)



管理番号:b733 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品

プラダ

二つ折り財布

ヴィッテロムーブ

黒

金

レザー

L字ファスナー