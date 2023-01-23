『Apple MacBook Air 13.3 シルバー 箱・付属品あり【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 28分に出品され03月19日 10時 28分に終了予定です。即決価格は23,760円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【製品概要】

AppleのMacBook Air 13.3 です。

zoomに使っていたのですが、iPadを購入し、全く使っておりませんので、出品いたします。

充電器などの付属品も全てついております。



よろしくお願いいたします。





- ブランド: Apple

- モデル名: MacBook Air13.3

- 色: シルバー

- キーボード: 日本語配列

- 付属品: 箱



#MacBook

#Apple

#AirPods 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし