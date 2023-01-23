『ガブリエレパジーニ バッファローチェック ニットジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 04時 38分に出品され03月19日 04時 38分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [ブランド]

GABRIELE PASINI

ガブリエレパジーニ



[アイテム詳細]

ガブリエレパジーニのジャケット。

バッファローチェックのニット素材。

ラベルは幅広めで、ボタンは刻印入りの金ボタンを使用。

プートニエール付きです。





サイズ表記:M

肩幅 44.5

袖丈 59

身幅 52.5

着丈72.5



[色]

赤 レッド × 黒 ブラック



[素材]

ウール 65%

アクリル 25%

ナイロン 10%



[状態]

目立った傷や汚れはみられません。











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バッファローチェック

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