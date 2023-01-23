『FIVE BROTHER ネルシャツ チェック 70.80s 古着 パープル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 00時 58分に出品され03月12日 00時 58分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s〜80s頃のFIVE BROTHER（ファイブブラザー）のネルシャツです。



ナイスカラー。

2色コンビは意外とないのがネルシャツ。

状態はそれなりにですが、ボロさが逆に気に入ってました。

オススメです。



肩幅 60

身幅 79

着丈 81

袖丈 64 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ファイブブラザー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FIVE

BROTHER

ネルシャツ チェック 70.80s

古着 パープル