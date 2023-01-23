『カシオ DQD-851J-8JF電波時計【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 01分に出品され03月19日 18時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品・液晶保護シール付き・電池付き・商品撮影時に開封したのみです。



【高精度温湿度計】

CASIOのDQD-851Jは、温度（23°C）と湿度（54%）を正確に表示し、快適な環境を維持するのに役立ちます。



【便利な機能】

LEDイルミネーターによって、暗い場所でも視認性が高く、アラーム機能も搭載しているため、時間管理が容易です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、どんなインテリアにもマッチし、置時計としての機能を果たします。



◆スペック

・ケースサイズ（縦×横×厚さ）

102 × 117 × 48 mm

・質量:185 g

・カラー：シルバー

・ケース材質：樹脂

・時刻修正：電波時計 日本全国対応

・使用電池：マンガン乾電池単3形×2

・電池寿命：約1年



◆センサー機能

・湿度計測機能（計測範囲＝10～90％、計測精度＝±10％（5～40℃））

・温度計測機能（計測範囲：0～40℃、計測精度：±2℃（0～40℃））



◆時計機能

・アラーム：電子音アラーム（5段階で変化）

・スヌーズ機能:止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能（約5分おきに最大7回繰り返す）

・ライト:LEDライト（残照機能付き）

・ライトカラー:アンバー

・カレンダー:月・日・曜日表示フルオートカレンダー

・電波受信インジケーター（電波受信状況をレベル表示）

・電波受信マーク表示（電波受信状況をマーク点灯でお知らせ）

・電波受信OFF機能

・精度:電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±30秒）で動作します。



※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

電波受信機能：自動受信／手動受信、自動選局機能付き（受信電波＝長波標準電波JJY、周波数＝40kHz／60kHz）



ご覧いただきありがとうございます。



機能···電波時計



機能···目覚まし機能



機能···電波時計



表示形式···デジタル



機能···電波時計



表示形式···デジタル 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ