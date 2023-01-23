『ELASTIC HIGH GAUGE SWEAT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 11時 55分に出品され04月06日 11時 55分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日購入したのですがサイズアウとしたため

試着のみでまだタグのついている新品です

お色は黒です



まだ公式オンラインで購入出来ますのでお安くしています



超長綿の極細番手糸を用い、稀少な編み機で超ハイゲージに編み立てたスウェット素材です。



特殊な加工により表面を微細な起毛させ、その後裏面を最大限に起毛しました。



独特で軽くもっちりとした弾力があり、美しい光沢が特徴の素材です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ELASTIC

HIGH

GAUGE

SWEAT