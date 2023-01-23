『アンダーカバー ダメージ加工 ニット ライダース 2 UNDERCOVER【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 59分に出品され03月25日 13時 59分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アンダーカバー ダメージ加工ニットライダースの出品です。



程度ですが、元々ダメージ加工を施していますし、使用回数も極めて少ないので、かなりの美品だとは思います。

しかしUSED品なので神経質な方はご遠慮下さい。



また気になることがあればお気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アンダーカバー

ダメージ加工

ニット

ライダース

2

UNDERCOVER