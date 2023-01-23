『Redmi Note 10 JE Simフリー 5G 64GB XIG02【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 19分に出品され03月06日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品説明

Redmi Note 10 JE Simフリー 5G 64GB XIG02

シリーズ...Xiaomi

機種名...Redmi Note 10 JE

容量...64GB

購入したキャリア...au

IMEI...868096054417059



●状態

初期化済み、SIM解除済みです。

画面特に傷ありませんが、本体裏多少使用に伴う小傷あります。

状態写真ご参考くださいませ。

箱等はありません。

中古品の為、

神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。



●発送方法



送料無料。 らくらくメルカリ便にて発送予定になります。



ご質問などあればコメントからお待ちしております。



1411249－ｓ1116

シリーズ...Xiaomi

機種名...Redmi Note 10 JE 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャオミ