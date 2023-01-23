『新品 Dime Classic Allergies Sweatshirt【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 19時 01分に出品され03月20日 19時 01分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フロントに刺繍ロゴ。

サ イ ズ： M

状 態： 新品未使用



何かあればコメントお願いします。



シュプリーム

パレス

palace

Supreme

Palace skateboards

ダイム

Stussy

Polar skate co 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

完売品

Dime

Classic

Allergies

Sweatshirt