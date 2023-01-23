『はる様専用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 53分に出品され03月18日 19時 53分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2015年に直営店で発売されたモデルです。赤のラインはこの年だけで数も少なかったかと思います。 サイズSで状態も個人的には良いと思います。

最終値下げをいたします。

この値段で売れなければ出品取り下げようと思うので気になる方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ はる様専用