『無印良品 植物由来の原料を使った ワンショルダーバッグ レザータッチ 合皮【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 01時 19分に出品され03月06日 01時 19分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

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植物由来の原料を使った ワンショルダーバッグ

ブラック、黒

縦28.5×横36.5×マチ17cm

無印良品 / MUJI 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ムジルシリョウヒン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 無印良品

植物由来の原料を使った ワンショルダーバッグ レザータッチ

合皮