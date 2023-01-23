『カモフラ バッグンナウン ショルダー バッグ ミニ 日本製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 28分に出品され03月19日 10時 28分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 重さ約290g （軽いです）

サイズ（㎜）

幅200×高さ260×マチ200

ショルダーストラップ740

サイズが合えばメンズ・レディース問わず使用可能です。



BAGnNOUN バッグンナウン

ショルダー バッグ ミニ

限定 カモフラ

日本製 ワンショルダー



カラーカモフラ

（内側も色違いのカモフラ柄）



内側ポケット1つあります

素材...COTTON100%

皮革部分 牛革

Made in Japan 日本製

タバコ吸いません。



#バッグンナウン 素材...コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バッグンナウン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ カモフラ

完売品

バッグンナウン

ショルダー

バッグ

ミニ

日本製