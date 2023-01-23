『DUCATI✖️DAINESE ライディングデニムパンツ イタリア製 膝パッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 18分に出品され03月11日 19時 18分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド DAINESE ダイネーゼ

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生産国 イタリア製

カラー 濃紺 インディゴブルー

素材 コットン70% ポリエステル23%

アラミド7%（耐久性に優れます）

膝プロテクター入



プロテクション性能に優れたパンツで、ライディング時や日常使いに最適なライディングデニムパンツとなります。

このパンツはデザイン性が高く、日常使いでもオススメです。



耐久性とストレッチ性に優れたデニム素材を使用しており、プロテクション性と快適性の両方を兼ね備えており、日常的な使用に適しています。

膝にはPro Shape 2.0のソフトプロテクターを装備し、プロテクションを保証しています。



状態は未使用に近い美品にて、オススメです。



サイズ表記 31

実寸（平置き）

ウエスト 38㎝

股上 24㎝

股下 83㎝

ワタリ 29㎝

裾幅 18.5㎝



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#イタリア製





デニムカラー···濃紺



メーカー···ダイネーゼ



性別···メンズ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイネーゼ

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

バイクウェア・装備 タグ DUCATI✖️DAINESE

ライディングデニムパンツ イタリア製 膝パッド