『BOSS ショルダーバッグ 黒 レザー&スエード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 11分に出品され03月26日 11時 11分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後一度も使用せず保管しています。

コロナ期間中の冬物で購入しました。お譲りいたします。



【機能性】

フラップ式のデザイン。メタル装飾がアクセントとなりシンプルながらも存在感があります。

素材はフラップ部分と肩紐はレザー、その他部分はスエードです。日常使いにも適したサイズ感です。

写真を追加することは可能ですのでご要望あればコメントを願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BOSS

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黒

レザー&スエード