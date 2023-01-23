『【けいた様専用】Bose Surround Speakers【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 17分に出品され03月09日 16時 17分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bose Surround Speakers



2022年3月に購入して、

12月に第一子出産予定でリビングのレイアウト変更に伴い出品しました。



11月22(木)まで使用していたので

動作確認済です。



箱、ケーブル類、説明書すべて揃っています。



- ブランド: Bose

- 色: 黒

- 付属品: 箱、ケーブル類、説明書など一式

- タイプ: サラウンドスピーカー





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ